الأرصاد: اعتدال حالة الطقس على أغلب مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال في درجات الحرارة اليوم السبت على أغلب مناطق الشمال والجنوب الشرقي بينما تكون مرتفعة على مناطق الجنوب الغربي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21–27)مْ على أغلب المناطق, وتسجل ارتفاع يوم الغد على مناطق الدواخل.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الجبل الأخضر تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية فجنوبية نشطة إلى قوية السرعة قد تتجاوز سرعتها أحيانا (80) كم /ساعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–23)مْ, وتسجل ارتفاع ملحوظ خاصة يوم الإثنين على أغلب المناطق.

أما في الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول من مساء الغد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الإثنين مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34– 38)مْ , ولا تتجاوز (30)مْ على مناطق الجفرة وتسجل زيادة خلال اليومين القادمين.

بينما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقي معتدلة السرعة تنشط يوم الإثنين على اغلب المناطق مثيرة للأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–34)مْ وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق.