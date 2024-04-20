استرجاع مسروقات بأكثر من نصف مليون دينار من أحد محلات الذهب في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من استرجاع مسروقاتٍ بقيمة تتجاوز نصف مليون دينار والقبض على عدد من المتهمين.

وأوضح الجهاز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن بلاغًا ورد خلال الأيام الماضية يفيد بتعرض أحد المواطنين من أصحاب محلات بيع الذهب بشارع المشير وسط العاصمة طرابلس لعملية سرقة.

وذكر جهاز الردع أنه فُقد على إثر تلك العملية كمياتٍ من المصوغات الذهبية والمجوهرات تُقّدّر بـنص مليون دينار إضافةً إلى قيمةٍ نقديةٍ أخرى.

وأشار الجهاز إلى أنه بمجرد تسلم هذا البلاغ، بدأت وحدات التحقيق بمتابعة الأدلة التي قادت إلى اكتشاف الجناة والقبض عليهم والتحقيق معهم ليعترفوا بما نُسب إليهم من تُهم.

ولفت الجهاز إلى أن التحقيقاتُ كشفت أيضاً عن مكان إخفائهم للمسروقات، وتم استرجاعها جميعاً.

ضبط كمية حشيش تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار

وفي مارس الماضي، تمكن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من يضبط كمية من الحشيش بقيمةٍ مالية تتجاوز 10 ملايين دينار ليبي قبل دخولها إلى العاصمة طرابلس.

وقال الجهاز في بيان له حينها، إنه “‏‎مواصلةً للجهود الجبّارةِ في مكافحة الجريمة المنظمة وكل ‎ما يستهدف أمن بلادنا القومي.. جهاز الردع من جديد بالمرصاد لتجّار المخدرات ليُحبط عملية تهريب هي الأكبر من نوعها هذا العام، بعد عملية خاطفةٍ، تم من خلالها ضبط كمياتٍ كبيرة من مُخدر الحشيش”.

وأوضح الجهاز أنه “نجح في عملية الاستهداف التي أطاحت بالخلية التي انتقلت من شرق البلاد إلى أن ضُبطت بمدينة ترهونة في حالة تلبس أثناء نقل كمياتٍ من المخدرات من نوع الـ”حشيش” بلغت كميتها تقريباً أكثر من 1000 كيلو جرام، كانت مخبئةً بشكلٍ محكمٍ داخل شاحنة مخصصة لنقل المواد الغذائية بها كمية من صناديق زيت الطهي غير الصالح للاستعمال البشري”.

‏‎واعترف عناصر الخلية المقبوض عليهم استدلالاً عن نيتهم نقل هذه المخدرات نحو العاصمة طرابلس قادمةً من مدينة طبرق شرق البلاد، قبل أن يتم اعتراضها وضبطتها من قِبل عناصر الجهاز.