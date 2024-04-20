“إعمار” تعلن إصلاح مساكنها المتضررة من الأمطار في دبي

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجمعة، إن شركة إعمار العقارية الإماراتية ستغطي تكاليف ترميم جميع المساكن التي أنشأتها وتأثرت بالأحوال الجوية في دبي في الأيام القليلة الماضية.

وقالت إعمار العقارية في بيان إنها ستقوم بتغطية جميع تكاليف إصلاح المنازل في مجمّعاتها والتي أصابتها أضرار ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام الأخيرة، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل السكّان والمستثمرين.

انتهاء المنخفض الجوي

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار، في البيان: “في إعمار العقارية، نحن ملتزمون تماماً برفاه وسلامة جميع سكاننا وأصحاب المصلحة. وإزاء التحديّات التي فرضتها الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام القليلة الماضية، يسرني أن أعلن أن إعمار ستتولى إصلاح جميع العقارات ضمن مجمّعاتنا السكنية التي تضررت جرّاء الأمطار الأخيرة على نفقتها الخاصة، لضمان عودة سكاننا إلى حياتهم اليومية بأسرع وقت ممكن وبأمان”.

وأضاف: “لطالما سعت إعمار إلى دعم مجتمعنا في أوقات الحاجة، وكشركة مسؤولة، نتعهّد بتقديم كلّ الدعم الممكن في مثل هذه الحالات، بما في ذلك إصلاح منازل عملائنا بالكامل”. وقال العبار: “إصلاح بيتك على نفقة إعمار”.

وبحسب البيان تقوم فرق إعمار المتخصّصة بالتنسيق بالفعل مع السلطات المحلية وبدأت في تقييم وترميم الممتلكات المتضررة. علماً أن هذه الخدمة متاحة لجميع المنازل، سواء القديمة أو الجديدة، والتي أبلغت في الأيام القليلة الماضية عن أضرار مباشرة نتيجة هطول الأمطار من خلال التسجيل في مركز خدمة العملاء في إعمار.