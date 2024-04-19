ووكر: علينا استغلال خروجنا من الأبطال كحافز لنيل لقبي الكأس والدوري الإنجليزي

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قال، مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، إن فريقه يجب أن يستغل آلام الخروج من دوري أبطال أوروبا كحافز لتحقيق شيء مميز في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وتعرض السيتي الفائز بالثلاثية الموسم الماضي للخسارة بركلات الترجيح أمام ريال مدريد 4-3 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء.

ويتقدم فريق بيب غوارديولا بنقطتين على أرسنال وليفربول في الدوري قبل ست مباريات متبقية وسيلعب مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

وقال ووكر للصحفيين: “الأمر مؤلم ويجب أن نشعر بالألم.. لقد خضنا جولة هائلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة كبيرة حقًا ضد تشيلسي وعلينا أن نعتبر ذلك حافزًا للمضي قدمًا والقيام بشيء مميز”.

وأضاف ووكر: “إنها فرصة عظيمة للتخلص من هذا الألم والنار من بطوننا.. نحن مدينون بذلك للجماهير وكمجموعة من اللاعبين بذلنا قصارى جهدنا للتخلص منه الآن”.

في مباراة جنونية، خسر السيتي أمام ريال مدريد الإسباني إذ تمكن الأخير من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 4-3 بالركلات الترجيحية بعد أن انتهى الوقت القانوني للمباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1.

ويأتي تأهل الريال بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل الإيجابي 3-3.

ويضرب ريال مدريد الإسباني موعدا ناريا في نصف نهائي دوري الأبطال ضد بايرن ميونخ الألماني الذي تأهل على حساب آرسنال الإنجليزي.