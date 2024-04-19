وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما

أخبار ليبيا 24

غيب الموت اليوم الجمعة الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وفق ما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر.

وكان قد شارك الفنان أشرف زكي جمهوره بصورة للفنان صلاح السعدني عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستغرام وعلق عليها قائلا “البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني”.

وولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر عام 1943 لأسرة ذات أصول ريفية، وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

الرصاصة لا تزال في جيبي

ومن أول أعماله كانت مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء).

وقدم في بداياته أدوارا صغيرة على المسرح وواكب انطلاق التلفزيون في مصر فشارك في مسلسلات (الضحية) و(الرحيل) و(لا تطفئ الشمس) و(القاهرة والناس) واستمر لاحقا في تقديم المسلسلات التي شكلت الجزء الأبرز من رصيده الفني.

ليالي الحلمية

واستمر نجاحه التلفزيوني في حقبتي السبعينيات والثمانينيات بمسلسلات (أم العروسة) و(قطار منتصف الليل) و(أبنائي الأعزاء.. شكرا) و(الزوجة أول من يعلم)، لكن يظل مسلسل (ليالي الحلمية) بأجزائه المتتالية للمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبدالحافظ هو أيقونة مشواره الفني، حيث قدم فيه دور “العمدة سليمان غانم” ليطلق عليه النقاد لاحقا لقب “عمدة الدراما المصرية”.

وتميز السعدني في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).