هزّة كبيرة في سوق النفط إثر غارة إسرائيلية على إيران

أخبار ليبيا 24

قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن أدت تقارير عن مهاجمة إسرائيل لإيران إلى اضطراب الأسواق وأثارت مخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من 3 دولارات قبل أن تتراجع قليلاً. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار، أو 1.61%، إلى 88.51 دولار للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا 1.38 دولار، أو 1.68%، إلى 83.48 دولار للبرميل.

وشنت إسرائيل هجوما على الأراضي الإيرانية، اليوم الجمعة، في أحدث تبادل متبادل بين البلدين يهدد بجر المنطقة إلى صراع أعمق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات لكن مسؤولا إيرانيا قال وفقا لرويترز إن الانفجارات نجمت عن أنظمة دفاع جوي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن ثلاث طائرات مسيرة أسقطت فوق مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ في ضربة انتقامية بعد غارة إسرائيلية مشتبه بها على مجمع سفارتها في سوريا.

وجرى إسقاط معظم الطائرات بدون طيار والصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية، بأقل الأضرار والإصابات.

ويراقب المستثمرون عن كثب رد فعل إسرائيل على الهجمات الإيرانية بطائرات بدون طيار في 13 أبريل.

وتراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط هذا الأسبوع على أساس تصور مفاده أن أي انتقام إسرائيلي على الهجوم الإيراني سيجري تخفيفه من خلال الضغوط الدولية.

وفيما يتعلق بإمدادات النفط الخام العالمية، فقدت فنزويلا ترخيصًا أمريكيًا رئيسيًا يسمح للدولة العضو في أوبك بتصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضًا فرض عقوبات على إيران، وهي عضو آخر في منظمة أوبك، تستهدف طائراتها بدون طيار بعد الغارة التي شنتها إيران بطائرة بدون طيار على إسرائيل. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على إيران تستثني صناعة النفط لديها.