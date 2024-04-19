ميناء الحريقة يستعد لتصدير خامس شحنة مليونية في شهر أبريل

أخبار ليبيا 24-خاص

يستعد ميناء الحريقة النفطي لتصدير الشحنة المليونية الخامسة من النفط الخام خلال شهر أبريل، إذ استقبل يوم الخميس، الناقلة النفطية (سي جريسي).

وقال، مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لـ أخبار ليبيا 24، إن الناقلة (سي جريسي) رست يوم الخميس لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

الناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم مالطا، وهي الناقلة النفطية الخامسة خلال شهر إبريل الجاري. والسبت الماضي صدّر الميناء مليون برميل من الخام إلى الصين.

وفي مارس الماضي صدّر الميناء خمسة ملايين برميل من الخام، منها ثلاثة ملايين برميل إلى الصين.

صادرات ميناء الحريقة

وصادرات ميناء الحريقة جميعها من إنتاج حقلي مسلة والسرير التابعين لشركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي.

يأتي ذلك بينما استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية متباينة وعقوبات أمريكية على فنزويلا وإيران وتراجع التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 87.11 دولارا للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 82.73 دولارا.

وكان هذا أدنى إغلاق لبرنت منذ 27 مارس لليوم الثاني على التوالي. وفي يوم الأربعاء، أغلق خام غرب تكساس الوسيط أيضًا عند أدنى مستوياته منذ 27 مارس.