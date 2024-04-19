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ضخ 197 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة

19 أبريل، 2024 2:02 ص
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ضخ 197 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24

بلغ إنتاج حقلي مسلة والسرير المُستلم من قبل ميناء الحريقة النفطي في طبرق يوم الخميس نحو 197 ألف برميل.

ويصل إنتاج الحقلين إلى الميناء عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وقال مصدر مسؤول بالميناء لـ أخبار ليبيا 24 إن ميناء الحريقة استقبل 197 ألف برميل من الخام من الحقلين التابعين لشركة الخليج العربي للنفط، وهي الشركة المالكة كذلك لميناء الحريقة.

وتعمل شركة الخليج العربي للنفط وهي شركة ليبية مقرها الرئيس في بنغازي على ضخ بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير يوميًا إلى ميناء الحريقة في طبرق.

ضخ 197 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة

ويبلغ إنتاج حقل السرير نحو 225 ألف برميل يوميًا، ويمكن زيادة الإنتاج منه إلى 300 آلف برميل، بينما يبلغ إنتاج حقل مسلة نحو 100 ألف برميل يوميًا.

صادرات ميناء الحريقة

هذا واستقبل الميناء ناقلة استعدادًا لتصدير الشحنة المليونية الخامسة من النفط الخام خلال شهر أبريل.

وقال، مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لـ أخبار ليبيا 24، إن الناقلة (سي جريسي) رست يوم الخميس لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

والناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم مالطا، وهي الناقلة النفطية الخامسة خلال شهر إبريل الجاري.

وصدّر الميناء السبت الماضي مليون برميل من الخام إلى الصين. وفي مارس الماضي صدّر الميناء خمسة ملايين برميل من الخام، منها ثلاثة ملايين برميل إلى الصين.

 

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19 أبريل، 2024 2:02 ص
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