مشاريع إقامة محطات طاقة متجددة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

في تصريحات صحفية قال عبد السلام الأنصاري رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة في ليبيا في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية “تدرس شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” “”دبليو سولار إنفستمنت”، التابعة لمجموعة ألفا ظبي القابضة المدرجة في بورصة أبوظبي، بناء محطة طاقة متجددة في ليبيا بهدف تصدير الإنتاج إلى أوروبا”.

تتفاوض ليبيا مع الشركتين لبناء 500 ميغاواط، وتضم التفاوضات ايضاً شركة “توتال” الفرنسية لبناء محطة بنفس الطاقة الإنتاجية، مشيراً الأنصاري إلى أن المحادثات تضم أيضا شركة “يو سي سي” القطرية وشركة “آسيا إنرجي” الايرلندية.

خطط طويلة الأمد للطاقة البديلة

وتهدف خطة جهاز الطاقات المتجددة الممتدة من 2023-2035 إلى تشييد محطات بقدرة 10 غيغاواط من أجل تصديرها إلى مالطا وإيطاليا واليونان كمرحلة أولى، يُضاف ذلك إلى محطات لإنتاج 4 غيغاواط تسعى الدولة تشييدها بحلول 2035 للاستهلاك محلياً.

وبين الأنصاري عملية الإنتاج ” خلال هذه المدة نسعى لإنتاج 4000 ميغاواط مقسمة إلى 1700 ميغاواط بنهاية 2026، وبعدها 900 ميغاواط في 2030 والباقي بنهاية 2035، ورصدت الحكومة 5 مليار دولار لتنفيذ المشاريع الإستثمارية”.

وأكد الأنصاري أن ليبيا تسعى بأن تساهم الطاقة المتجددة بـ20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة، والاستغناء تدريجياً عن الطاقة الكهربائية التي تكلف 160 دولاراً لكل ميغاواط، وهو ما يكبد الدولة مبالغ طائلة.

ويعد الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة لاسيما توليد الكهرباء عن طريق الألواح الشمسية مشروع سيحظى بنجاح كبير حالما تبنته الدولة، إذ تشكل الصحراء أكثر من نصف مساحة البلاد.