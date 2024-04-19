مؤسسة النفط تبحث تمويل مشروعاتها من قبل المؤسسة العربية المصرفية

أخبار ليبيا 24

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها باستضافة من المؤسسة العربية المصرفية، اليوم الجمعة، اجتماعا لمناقشة احتياجات التمويل والخدمات المصرفية من جانب الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع عقد في إطار السعي لتوفير التمويل لمشروعات زيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز، وبرعاية من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وأضافت، أن الاجتماع تضمن الاجتماع عرضا تقديميا عن الإمكانيات والخدمات من جانب المؤسسة العربية المصرفية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنّه جرى الاتفاق على تشكيل فريق يمثل المجموعتين لبحث الإمكانيات المتاحة لتمويل المشروعات والطرق التنفيذية المناسبة لذلك.

نفط ليبيا

وتخطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع إنتاج النفط في ليبيا إلى 2 مليون برميل يوميا، إذ تعمل المؤسسة على تحسين إنتاجية الآبار النفطية في عدد من الحقول.

ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط الخام مليون و241 ألف برميل يوميًا، في آخر تصريح للمؤسسة الوطنية للنفط.

والمؤسسة المصرفية العربية، هو مصرف عربي مقره البحرين. وأسس المصرف في 17 يناير 1980 من طرف حكومات البحرين والإمارات وليبيا برأس مال بلغ مليار دولار. وللمصرف فروع في 9 بلدان عربية هي: البحرين، والإمارات والعراق ولبنان والأردن ومصر وليبيا وتونس والجزائر.

وتبلغ مساهمة مصرف ليبيا المركزي في المؤسسة إلى نسبة 59.37% من مجموع أسهم المؤسسة العربية المصرفية.