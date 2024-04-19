عبدالصادق: الشركات الأمريكية مهمة لزيادة إنتاج نفط ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكّد خليفة عبدالصادق وزير النفط المكلف بالحكومة منتهية الولاية أهمية مشاركة الشركات الأمريكية في عمليات رفع إنتاج نفط ليبيا إلى 2 مليون برميل نفط و4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيري النفط المكلف والمالية والوفد المرافق لهما بالحكومة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بيات.

وقالت الحكومة، إن الجانبين ناقشا عدد من القضايا الاستراتيجية التي تشمل الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على قطاع النفط والغاز.

إنتاج ليبيا

‎وأضافت، أن خطة الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج نالت إشادة جيفري، إذ أكّد الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في تعزيز الاستقرار العالمي لإمدادات النفط ودورها الاستراتيجي في السوق العالمية للطاقة.

ويبلغ الإنتاج الحالي من النفط الخام مليون و241 ألف برميل يوميًا، في آخر تصريح للمؤسسة الوطنية للنفط. وتخطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يوميا. كما تعمل المؤسسة على تحسين إنتاجية الآبار النفطية في عدد من الحقول.

وتطرق الاجتماع لأهمية حماية البيئة، وخطة الحكومة وجهاز الطاقات المتجددة لتوفير مصادر طاقة متجددة، والالتزام بتقليل الانبعاثات، وخفض معدلات حرق الغاز إلى مستويات صفرية.

‎واختتم الاجتماع بتجديد التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعداد ليبيا للمشاركة الفاعلة في مؤتمر تطوير حقول النفط الذي سينعقد في ولاية هيوستن الأمريكية.