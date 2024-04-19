الأرصاد: رياح ترابية وحرارة مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تتأثر مناطق الشمال الغربي لليبيا اليوم برياح شمالية غربية نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، مع انخفاض درجات الحرارة وتكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد، إن من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على نالوت وغريان وترهونة.

وأضافت الأرصاد، أن مناطق الشمال الشرقي تتأثر برياح جنوبية غربية نشطة السرعة اليوم، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وتتحول الرياح من مساء اليوم إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بينما يبقى الطقس دون تغير على مناطق الجنوب.

والرياح في شمال غرب ليبيا شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية. وتكون شمالية إلى شمالية شرقية على مناطق الجبل الغربي وأبونجيم معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، ما تسبب في إثارة الأتربة.

وتتحول الرياح مساء الغد إلى شمالية شرقية على أغلب المناطق وتكون معتدلة السرعة، لكن من المتوقع أن تنشط يوم الأحد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18–23) مئوية على أغلب المناطق، وما بين (30-32) على القريات وابونجيم وتسجل انخفاضا يوم الغد على هذه المناطق.

وفي شمال شرق ليبيا السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساءً. والرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة اليوم، ما يتسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق. وتتحول الرياح يوم الأحد إلى جنوبية شرقية، بحسب الأرصاد الجوية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–37) مئوية، لا تتجاوز (25) مئوية على شحات. وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق

الطقس في جنوب ليبيا

وفي جنوب غرب ليبيا السماء صافية إلى قليلة السحب على غدامس والجفرة. الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة السرعة تنشط اليوم على غدامس والحمادة والجفرة.

وستعمل الرياح على إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الأحد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34– 36) مئوية، وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس والحمادة والجفرة.

أمّا في جنوب شرق ليبيا، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية اليوم على جالو والجغبوب. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33–35) مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد على جالو والجغبوب.