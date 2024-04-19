فيتو أمريكي يلغي مقترح انضمام فلسطين بعضوية كاملة للأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24

اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية كما كان متوقعاً على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واستخدمت حق الفيتو ضد الاقتراح الذي قدمته الجزائر للأمم المتحدة.

وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على المشروع.

وقالت فانيسا فريزيير، مندوبة مالطا ورئيسة الجلسة، إن مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة “لم يُعتمد نظراً للصوت السلبي لعضو دائم في المجلس”.

ردود الفعل حول قرار الفيتو

وصرح مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس في بيان إن “هذه السياسة الأميركية العدوانيّة تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثّل عدواناً صارخا على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيليّة ضدّ شعبنا، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية”.

وأدانت حركة “حماس” الفيتو الأميركي وقالت إن الولايات المتحدة “تقف ضد شعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة”. مضيفة أن”الإدارة الأميركية بموقفها هذا تضع نفسها في عزلة عن الإرادة الدولية التي تقف مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”.

واستنكر رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيظ عرقلة أمريكا لتطبيق مشروع منح فلسطين العضوية الدائمة بالأمم المتحدة وقال عبر حسابه في منصة إكس: “من المؤسف أن يستخدم الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين للأمم المتحدة”.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه يشيد بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.