عقيلة “نشوب احتكاكات عسكرية بشكل متزايد وخطير الفترة المقبلة”

أخبار ليبيا 24

صرح عزالدين عقيل رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي في لقاء صحفي، أنه غير واثق في الحل المقترح بأن تتولى ستيفاني خوري مسؤولية المبعوث الأممي مؤقتا بعد استقالة عبدالله باتيلي، “معتبرا وجود صراعات داخل مجلس الأمن يعيق ذلك”.

توقع عقيل حسب تحليله للمشهد السياسي، استخدام واشنطن حق النقض الفيتو ضد أي مرشح بديل لباتيلي، ما قد يؤدي إلى استمرار رئاسة خوري للبعثة الأممية بالنيابة، وهو ما سيدفع موسكو إلى اعتبار البعثة الأممية مجرد أداة في يد الغرب.

وأكد أن “روسيا ستنظر إلى البعثة التي ترأسها دبلوماسية أميركية كمجرد قسم من السفارة الأميركية في طرابلس”.

البعثة الأممية عاجزة عن إيجاد حل

ويرى عقيل أن البعثة الأممية فقدت فعاليتها في حل الأزمات السياسية في الدول التي تعاني من صراعات معقدة، والأزمة الليبية خير مثال، إذ تعاقب على ليبيا تسعة مبعوثين للأمم المتحدة وعجزوا عن الوصول لحل للصراع في ليبيا.

وأردف “نحن مقبلون على فترة فراغ طويلة في النشاط السياسي في القضية الليبية، في حين قد تشهد الفترة المقبلة نشوب احتكاكات عسكرية بشكل متزايد وخطير”.

وخلص عقيل إلى القول إن الليبيين يجدون أنفسهم عالقين في صراع النفوذ بين القوى العظمى الغربية بقيادة أمريكا وروسيا والصين، وهو ما يعكس تعقيدات الوضع الليبي، مختتما “مقبلون على مرحلة فراغ طويلة جدا، ولكن ستكون أيضا فترة اشتعال جد حقيقية فيما يتعلق بالاحتكاكات العسكرية”.