عارف النايض يطالب الجامعة العربية بتنفيذ خطة لإنقاذ ليبيا بـ”حكومة مصغرة”

أخبار ليبيا 24

أرسل الأستاذ الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، خطابًا إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اقترح خلاله باسم التكتل خارطة طريق جديدة لليبيا، يجري تنفيذها بقيادة “أبو الغيط”.

وجاء في الخطاب: “على خلفيّة استقالة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، وبعد التّشاور مع طيف واسع من الأحزاب السّياسيّة والمجالس الاجتماعيّة، ومؤسّسات المجتمع المدني في ليبيا، ولتجنيب ليبيا المزيد من الانهيار الأمني والسّياسي والاقتصادي والاجتماعي، يقترح (تكتّل إحياء ليبيا) خارطة طريق، راجين أن ينال قبولكم ودعمكم العاجل”.

تفاصيل خارطة الطريق

وتضمن المقترح، بحسب الخطاب، عدة نقاط:

• منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة إلى ليبيا صار شاغرا، وسيصعب إيجاد البديل بذات الصلاحيات سريعا.

• قرار الجامعة العربيّة في 2011 هو الذي هيّأ ليبيا للدّخول تحت وطأة البند السّابع وقرارات مجلس الأمن، وعلى الجامعة الآن إخراج ليبيا من تلك الوصاية المبطّنة.

• الفرصة الآن مهيّأة لأن تأخذ الجامعة الموقّرة بزمام المبادرة، وتصدر قرارا يلزم مجلس النّواب اللّيبي ومجلس الدّولة اللّيبي بتشكيل حكومة مصغّرة للاستحقاقات الانتخابيّة (الرّئاسيّة والتّشريعيّة المتزامنة) خلال 30 يوما، كحدّ أقصى.

• خلال عشرة أيام، كحدّ أقصى، تجمع الجامعة كلّا من السّادة: رئيس مجلس النّواب، ورئيس مجلس الدّولة) ورئيس المجلس الرّئاسي في اجتماع طارئ ونهائي، لحسم جميع التّفاصيل والآليات، لتطبيق القوانين الانتخابيّة المنشورة فعلا في الجريدة الرّسميّة والملزمة للجميع، وألّا يخرجوا من الاجتماع إلا باتفاق حاسم وملزم للجميع.

• ترسل الجامعة مخرجات الاجتماع إلى مجلس الأمن، بحيث تطبّق تحت البند السّابع بقرار من مجلس الأمن.

• يختار مجلس النّوّاب رئيس الحكومة المصغّرة، بالتّشاور مع مجلس الدّولة، ويمنحه الثّقة، ليشكّل رئيس الحكومة فريقه دون تدخّل، وتعترف جامعة الدّول العربيّة بالحكومة الجديدة، وترفعها إلى مجلس الأمن للاعتراف الدّولي بها.

• تركّز الحكومة المصغّرة على إنجاز الانتخابات بحسب الجدول الزّمني المحدّد قانونا، وعلى تقديم الخدمات الضّروريّة للمواطنين، ولا يحقّ لها توريط البلاد في أيّ التزامات قانونيّة أو ماليّة نحو أيّ دولة أخرى، أو المماطلة في تسليم السّلطة فور إنجاز الانتخابات.

• تشرف المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات على الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة حسب القوانين المنشورة، واللّوائح الّتي أصدرتها المفوّضيّة مؤخّرا، وتستخدم صلاحيّاتها التّنفيذيّة لمعالجة أيّ إشكاليّات فنّيّة متبقيّة.

• تشكّل اللّجنة العسكرية 5+5 غرفة عسكريّة مشتركة تشرف على التّنسيق والتّأمين العسكريّ للانتخابات في كافّة أنحاء البلاد، وتطعّم هذه الغرفة المشتركة بعناصر من كبار ضبّاط الشّرطة والأمن الدّاخلي والخارجيّ والاستخبارات العسكريّة ومجلس الأمن القوميّ، من كافّة أنحاء البلاد، وكذلك ببعض الخبراء الأمنيّين من جامعة الدّول العربيّة والاتّحاد الأفريقي لغرض المراقبة.

• يشكّل المجلس الأعلى للقضاء لجنة قضائيّة وطنيّة مختصّة للإشراف قضائيّا على الانتخابات والطّعون وكلّ ما يتعلّق بالجوانب القضائيّة للانتخابات.

• يسمح للجميع بالتّرشّح وإطلاق الحملات الانتخابيّة وتقديم برامجهم للشّعب، حسب القوانين النّافذة، ويفرض قبول نتائج الانتخابات على الجميع، محلّيًّا، من خلال اللّجنة العسكريّة المشتركة، وإقليميًّا، من خلال جامعة الدّول العربيّة والاتّحاد الإفريقي، ودوليًّا، من خلال مجلس الأمن.

• تحضر جامعة الدّول العربيّة والاتّحاد الأفريقي والأمم المتّحدة مراسم تنصيب الرّئيس الجديد والمجلس التّشريعي الجديد، وتضمن التّسليم السّلس والسّلمي للسّلطات.

وأكد “النايض“، في مقترحه، استعداده للاجتماع بـ”أبو الغيط”، لتوضيح أيّ نقطة في هذه الخارطة المقترحة، موجهًا الشكر له: “خالص الشّكر والتّقدير والاحترام على مجهوداتكم للحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة دولة ليبيا.. والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.