شنيب: باتيلي فاشل وغير مُحايد وعجز عن إقناع الجميع

أخبار ليبيا 24

قالت انتصار شنيب، عضو مجلس النواب، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي فشل منذ البداية في تقديم حل للأزمة الليبية، لافتة إلى أنه كان غير مُحايد، وعجز عن إقناع الجميع.

وأوضحت شنيب في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن رحيل عبد الله باتيلي ليس أمرًا سيئًا، لافتة إلى أنه كان ينبغي عليه فعل ذلك منذة مدة.

وأضافت شنيب أن الحل في ليبيا يكون بالتواصل المباشر، موضحة أن الأطراف الدولية تسعى إلى جعل ليبيا جزءًا من صراعات دولية لا علاقة لها بها.

وشددت شنيب على أنه إذا لم تنتهج الأمريكية ستيفاني خوري عند توليها مهمة رئاسة البعثة الأممية بالإنابة ما قامت به سابقتها ومواطنتها ستيفاني ويليامز، سيكون مصيرها كمصير المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قد أكد خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، إن الأطراف الليبية ترفض الاستجابة لدعواته المتكررة للمشاركة في الحوار الذي يدعو إليه، مشيرا إلى أنها تضع شروطًا تعيق استكمال العملية السياسية، ولديها رغبة عنيدة في تأجيل الانتخابات لحد غير معلوم.

وأضاف باتيلي أن التنافس الإقليمي والدولي بليبيا يجعل حل الأزمة صعب، لافتا إلى أن الموقع الجغرافي والموارد الاقتصادية لليبيا جعلها ملعبا للتنافس الإقليمي والدولي، حاثًا الأطراف الليبية لتسوية الأزمة سلميًا وعدم التصعيد.