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شركة البريقة توزع نحو مليون لتر من الوقود على محطات الوقود في طبرق

19 أبريل، 2024 2:31 ص
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شركة البريقة توزع نحو مليون لتر من الوقود على محطات الوقود في طبرق

أخبار ليبيا 24

قامت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بتوزيع أكثر من نصف مليون لتر من البنزين وأكثر من 600 ألف لتر من الديزل على محطات الوقود في طبرق وضواحيها.

وقال، مصدر مسؤول في الشركة لـ أخبار ليبيا 24، إن الشركة وزّعت 540 ألف لتر بنزين و632 ألف لتر ديزل على محطات داخل طبرق وضواحيها اليوم.

شركة البريقة توزع نحو مليون لتر من الوقود على محطات الوقود في طبرق

شركة البريقة

والشركة هي إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الوحيدة المعنية بتسويق الوقود والغاز للشركات المالكة لمحطات الوقود ونقاط بيع الغاز.

شركة البريقة توزع نحو مليون لتر من الوقود على محطات الوقود في طبرق

وكشفت الشركة، يوم الأربعاء، عن أن حجم الكميات الموزعة لوقود البنزين الديزل، لمحطات الوقود التابعة لشركات التوزيع بلغ 5,950,000 لتر من البنزين و6,176,000 لتر من الديزل، من بينها 510,000 لتر من الديزل إلى محطة طبرق الغازية.

 

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19 أبريل، 2024 2:31 ص
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