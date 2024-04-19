حماد يطلع على سير العمل في عيادات اجخرة

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حمّاد، زيارةً تفقدية لعدد من المرافق الصحية بمدينة اجخرة بالواحات.

وجرت الزيارة بحضور مدير عام صندوق التنمية والإعمار، بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي، أبو بكر الزوي.

وقد اطلع رئيس الوزراء، خلال الزيارة، على سير العمل بالمرافق الصحية وكافة أقسامها، وعلى المشاكل والعراقيل التي تعاني منها، متعهداً بتوفير كافة الاحتياجات التشغيلية والعلاجية، ومؤكداً دعمه لها، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بالمدينة.

ووصل وفد الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد إلى مدن الواحات “جالو و أوجلة وأجخرة”، إذ استقبل أعيان ومشائخ ورؤساء الأجهزة الخدمية الوفد الحكومي.

وفي اجتماعه أمس الخميس أكد حماد أن الحكومة الليبية بالشراكة مع القيادة العامة للقوات المسلحة أخذت على عاتقها عملية التنمية والإعمار لكافة المشاريع التنموية المتوقفة منذ عقود، إذ ستعمل الحكومة وبإشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار المدن الذي يترأسه المهندس بالقاسم حفتر على تطوير البنية التحتية للواحات من إصلاح وتعبيد الطرق إلى توافر كافة الخدمات الحكومية مثل الخدمات الصحية بالمستشفيات بكافة البلديات.

الكفرة تستقبل الوفد الحكومي

وقد استقبلت مدينة الكفرة، الأربعاء، الوفد الحكومي، واطلع حماد وبلقاسم حفتر على المشكلات والاحتياجات من أجل حصرها للشروع في أعمال التنمية والتطوير، كما أصدر تعليمات عاجلة بضرورة الاهتمام بالنُّصب التذكاري لمعركة الهواري بمدينة الكفرة، بعدما تعرض للإهمال على مدار الأعوام الماضية، على الرغم من أهميته البالغة، حسب بيان الحكومة.