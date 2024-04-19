حماد يؤكد دعمه لمستشفى جالو المركزي لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حمّاد، دعمه لمستشفى جالو المركزي في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بمدينة جالو.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها رئيس الحكومة الليبية، لعدد من المرافق الصحية بمدينة جالو ومن ضمنها مستشفى جالو المركزي، حيث كان في استقباله مدير المستشفى ومدراء الإدارات.

ورافق رئيس الحكومة خلال الزيارة مدير عام صندوق التنمية والإعمار، بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي، أبو بكر الزوي

واطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة، على سير العمل بالمستشفى وكافة أقسامه، وعلى المشاكل والعراقيل التي يعاني منها، متعهداً بتوفير كافة الاحتياجات التشغيلية والعلاجية.

جولة في المرافق الصحية بمدينة اجخرة

كما أجرى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، زيارةً تفقدية لعدد من المرافق الصحية بمدينة اجخرة بالواحات.

وجرت الزيارة بحضور مدير عام صندوق التنمية والإعمار، بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي، أبو بكر الزوي.

وقد اطلع رئيس الوزراء، خلال الزيارة، على سير العمل بالمرافق الصحية وكافة أقسامها، وعلى المشاكل والعراقيل التي تعاني منها، متعهداً بتوفير كافة الاحتياجات التشغيلية والعلاجية، ومؤكداً دعمه لها، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بالمدينة.

ووصل وفد الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد إلى مدن الواحات “جالو و أوجلة وأجخرة”، إذ استقبل أعيان ومشائخ ورؤساء الأجهزة الخدمية الوفد الحكومي.