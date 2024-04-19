تحذير من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالة غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال البلاد خلال اليومين المقبلين.

وقال المركز في تحذيره: “إن مناطق الشمال الغربي تتأثر اليوم الجمعة برياح شمالية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق مع انخفاض فى درجات الحرارة وتكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار خفيفة على نالوت – غريان – ترهونة”.

بينما تتأثر مناطق الشمال الشرقي برياح جنوبية غربية نشطة السرعة اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة, وتتحول الرياح من مساء اليوم الجمعة إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

في حين توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى يبقى الطقس دون تغير على مناطق جنوب البلاد.

انخفاض درجات الحرارة

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تتأثر مناطق الشمال الغربي لليبيا اليوم برياح شمالية غربية نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، مع انخفاض درجات الحرارة وتكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد، إن من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على نالوت وغريان وترهونة.

وأضافت الأرصاد، أن مناطق الشمال الشرقي تتأثر برياح جنوبية غربية نشطة السرعة اليوم، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وتتحول الرياح من مساء اليوم إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بينما يبقى الطقس دون تغير على مناطق الجنوب.

والرياح في شمال غرب ليبيا شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية. وتكون شمالية إلى شمالية شرقية على مناطق الجبل الغربي وأبونجيم معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، ما تسبب في إثارة الأتربة.

وتتحول الرياح مساء الغد إلى شمالية شرقية على أغلب المناطق وتكون معتدلة السرعة، لكن من المتوقع أن تنشط يوم الأحد.