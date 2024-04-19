بحث التعديات على النهر الصناعي في بلدية سرت

أخبار ليبيا 24

عقدت بلدية سرت، أمس الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة التعديات على خطوط الإمداد المائي والوصلات غير الشرعية والأراضي التابعة لجهاز النهر الصناعي.

وبحسب بيان مقتضب للبلدية، جاء ذلك خلال اجتماع حضره عميد بلدية سرت، مختار المعداني، ورئيس مجلس الإدارة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي والوفد المرافق له، واللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم سرت و رئيس لجنة الإدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي.

حماد يتعهد بدعم جهاز النهر الصناعي

وفي يونيو من العام الماضي، تعهد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بدعم جهاز النهر الصناعي والعمل مع المختصين على وضع خطة استراتيجية متكاملة للوضع المائي للدولة الليبية.

كما تعهد حماد، خلال جولة ميدانية بمواقع النهر الصناعي، بالبحث عن بدائل واقعية للإمداد المائي للأجيال القادمة وتكليف لجنة بوضع تصور بهذا الخصوص.

وبحث رئيس الحكومة سبل إنجاح عمل مجلس إدارة جهاز النهر الصناعي، من أجل العمل على رفع القدرة الإنتاجية من المياه بحسب الخطة الحالية للجهاز.

وقالت الحكومة، إن الخطة تستهدف رفع الإنتاج من 2 مليون و200 ألف متر مكعب إلى الرقم المستهدف وهو 2 مليون و350 ألف متر مكعب قبل نهاية هذا العام.

وأكد حماد على أن الحكومة ستقم بتسخير إمكانياتها من أجل المحافظة على الأمن المائي للدولة، لما يمثله من أهمية لكافة ربوع الوطن.

يسعى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، لزيادة كميات الإنتاج إلى مليونين و600 ألف متر مكعب مع حلول نهاية العام القادم.