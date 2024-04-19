الكهرباء: استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة الرويس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن وصول عمود التوربينة الخاص بالوحدة الغازية الخامسة إلى محطة الرويس بالجبل الغربي.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب لها، إلى أن وصول عمود التوربينة الخاص بالوحدة الغازية الخامسة يأتي استكمالًا لأعمال العمرة الجسيمة للوحدة.

وصول معدات من شركة “سيمنز” الألمانية

وفي مارس من العام الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول حاويات محملة بمعدات وقطع غيار موردة من شركة “سيمنز” الألمانية إلى ميناء طرابلس البحري.

وقالت الشركة في بيان لها حينها، إن المعدات جرى نقلها إلى محطة كهرباء الجبل الغربي “الرويس”، لافتة إلى استخدامها في أعمال العمرة الجسيمة التي تنفذها شركة “سيمنز” للوحدة الغازية الأولى بالمحطة.

وأشارت الشركة إلى أن المعدات تدخل ضمن اتفاقات مبرمة لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد، في إطار جهود دعم الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية.

وفي أبريل من العام الماضي، قالت الشركة العامة للكهرباء أنها تتوقع استكمال أعمال التركيبات والبدء في الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية الرويس خلال أيام.

وأكدت الشركة في بيان لها حينها، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية الرويس التي يجري تنفيذها حاليًا.

وأوضحت الشركة أن أعمال العمرة الجسيمة التي يجري تنفيذها خلال أيام اشتملت على تثبيت عمود التوربينة وغرفتي الاحتراق في مكانهما.

وذكرت الشركة بأن أعمال العمرة الجسيمة يجري تنفيذها من قبل شركة «سيمنس» للطاقة الألمانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وقالت الشركة إن هذه الجهود تأتي ضمن مساعيها الرامية إلى دعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة الكهربائية.