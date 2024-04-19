الكبير يتفق مع الأمريكان على “الحاجة لإدارة فعالة وموحدة للموارد العامة”

أخبار ليبيا 24

خلال جولته الدولية لاجتماعات الربيع التي يعقدها النقد والبنك الدوليين بواشنطن، اتفق الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع الخارجية والسفارة الأمريكية على”الحاجة إلى إدارة فعالة وشفافة وموحدة للموارد العامة تمكن المصرف المركزي من وضع سياسة نقدية فعالة”.

جاء ذلك في تصريح نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا على منصة “إكس”، يوضح لقاء جمع كل من السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ونائب وزير الخارجية الأمريكية جوش هاريس والصديق الكبير محافظ المصرف المركزي.

وأجرى الكبير منذ وصوله إلى واشنطن يوم الإثنين الماضي؛ لقاءات مع محافظ المصرف المركزي التركي فاتح هاراكان، ومحافظ المصرف المركزي التونسي فتحي نوري، والمجلس الأطلسي، وجمعية رجال الأعمال الأميركية الليبية، وأيضا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وزارة مالية الدبيبة باجتماعات واشنطن

وشارك الوفد الليبي الذي يضم محافظ المصرف المركزي ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في سلسلة اجتماعات البنك الدولي، إذ اجتمع خالد المبروك وزير المالية، مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول منطقة شمال أفريقيا وآسيا الوسطى مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وبحسب بيان وزارة المالية بحث الإجتماع، دراسة كيفية مساعدة صندوق النقد الدولي لدول المنطقة غير المستقرة سياسياً وأمنياً والتي تعاني من صراعات من أجل الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وزيادة التمويل لمكافحة التغير المناخي، وتنويع الاقتصاد بالإضافة إلى العمل على تقديم المساعدة الفنية لهذه لدول.