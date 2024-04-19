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الشبلي: باتيلي استسلم بالكامل للتوجيهات الدولية
أخبار ليبيا 24
رجح فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، أن يكون المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي، أُجبر على تقديم استقالته، تمهيدا للدفع بـ نائبته للشؤون السياسية الأمريكية ستيفاني خوري لخلافته.
وأوضح الشبلي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المدة التي قضاها عبد الله باتيلي ستذهب في طي النسيان، لافتا إلى أنه انصاع بشكل كامل واستسلم لتوجيهات وأجندات الإرادات الدولية، وحول البعثة الأممية إلى مكتب يتبع خارجية الدول الغربية الفاعلة.
الشبلي: مبادرات باتيلي زادت في إرباك المشهد
وأضاف الشبلي أن مبادرات باتيلي التي طرحها خلال رئاسته للبعثة الأممية زادت في إرباك المشهد السياسي في ليبيا، وعمقت الخلافات بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، مشيرا إلى أنه لم يطرح حلا واحدا قابلا للتنفيذ، واعتمد سياسة إدارة المشهد وإضاعة الوقت وترك العديد من القوات الأجنبية في البلاد.