الزادمة: باتيلي أضاع فرصة مهمة على ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أضاع فرصة مهمة على ليبيا بالنظر إلى أنه تولى مهمته في فترة سادها قدر من الاستقرار والتوافق الوطني.

وأوضح الزادمة في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن باتيلي كان بإمكانه استكمال مسار التسوية السياسية من حيث توقفت، لافتا إلى أن المبعوث الأممي توجب عليه الابتعاد عن المحاباة والانحياز لأحد أطراف الصراع.

وأضاف الزادمة أن محاولة تجاهل عبد الله باتيلي للحكومة الليبية ذات الشرعية الوطنية بوصفها طرفاً رئيسياً في التسوية السياسية وبناء الاستقرار، كانت القشة التي قصمت ظهره.

وينتظر الشارع الليبي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، ومن المنتظر وفقاً لمصادر مطلعة، وصول الأميركية من أصول لبنانية ستيفاني خوري إلى العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل، والتي سبق أن عينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بداية مارس الماضي، نائبة له للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة بليبيا.

وكانت خوري قد التقت طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير الأربعاء الماضي، وناقشا التحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود البعثة الأممية، وتقييم عملها خلال الفترة السابقة.