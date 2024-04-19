الأردن: لم نرصد أي محاولات للاقتراب من مجالنا الجوي

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الأردنية، أنه لم يتم رصد أي محاولات للاقتراب من المجال الجوي للمملكة خلال الساعات الماضية مؤكدة أن “الطلعات الجوية لسلاح الجو ستستمر” في ظل التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وفي تصريح لقناة “المملكة” اليوم الجمعة، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، إنه “من المهم للأردن منع أي تعد على حدوده أو المساس بسيادته”، مشددا أن “المملكة لن تسمح بأن تكون ساحة حرب لأحد”.

وأضاف أنه “لم يجر رصد أي محاولات للاقتراب من مجالنا الجوي خلال الساعات الماضية”.

وأكد أن “الطلعات الجوية لسلاح الجو ستستمر وفق تقديرات القوات المسلحة الأردنية”.

وتمنى المبيضين “عدم تداول أي شائعات”، مؤكدا على أن “الحياة مستمرة بشكلها الطبيعي دون قلق على انتظامها”.

وأشار إلى أن الحكومة تزود وسائل الإعلام بالمعلومات أولا بأول، متحدثا عن البيانات التي أصدرتها القوات المسلحة الأردنية مؤخرا بخصوص الطلعات الجوية.

وبشأن المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة، جدد الوزير بأن “الأردن يؤكد دائما على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع واستمرار إرسال المساعدات وتسهيل دخولها إلى غزة”.

ولفت إلى أن بلاده “مستمرة بجهدها بإرسال المساعدات حيث تمكنت من إدخال أكثر من 280 شاحنة مساعدات غذائية خلال أقل من أسبوعين، إضافة للإنزالات الجوية إلى القطاع”.

أسباب الاستنفار الجوي الأردني

ويأتي هذا الاستنفار الجوي الأردني عقب الهجوم الإيراني الإسرائيلي المتبادل.

ودان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في وقت سابق من اليوم، كافة الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى حرب، وذلك تعليقا على شن إسرائيل “هجوما محدودا على إيران”، وسط نفي طهران لوقوع أي هجوم صاروخي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أنه سمع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي “بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران”، مبينا أن “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة”.

وقد نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم صاروخي وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وقالت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية إن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لـ”أسباب استراتيجية”.