افتتاح عمارات الكيش بعد أعمال الصيانة

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية بنغازي، عن الإنتهاء من أعمال الصيانة لعمارات الكيش، المُحاذية للطريق الدائري الأول بالقُرب من مقر شركة الخليج العربي للنفط.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية يوم الخميس أن أعمال الصيانة، نُفذت بواسطة لجنة الإعمار والاستقرار بصندوق التنمية والإعمار، الذي يرأسه المهندس بلقاسم حفتر.

وبدأت الجهة المنفذة عملها لصيانة عمارات حي بوهديمة والكيش بالمدينة بتاريخ 25 مارس من العام 2023، وشملت أعمال الصيانة إنشاء مواقف السيارات والحدائق، وصيانة شبكات الإنارة العامة للطُرق، والأرصفة والساحات.

وضمن مشاريع لجنة الإعمار والاستقرار السابقة، صيانة عمارات 1015، المعروفة بـ”عمارات السبخة”، بمنطقة السلماني في بنغازي في 21 مارس من العام الماضي، وشملت الصيانة تجديد طلاء واجهات العمارات، وتحديث شبكات الصرف الصحي والإنارة والمسطحات الخضراء والحدائق الترفيهية ومواقف السيارات، إذ كانت المنطقة تعاني من الإهمال وتهالك بنيتها التحتية، وجرى تسميتها “حي المشير”.

أعمال لجنة الإعمار في كل ربوع ليبيا

وأكد حاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي، أن اللجنة تعمل على إنشاء العديد من المشاريع بالإضافة إلى صيانة المشاريع المتهالكة أو المتوقف تنفيذها منذ عقود في بنغازي وصولاً إلى الحدود الليبية – المصرية في منطقة امساعد، وغرب بنغازي حتى سرت، وإلى الجنوب.

وبيّن العريبي أن عمليات الترميم تشمل الإسكان العمومي الذي لم تجرِ له صيانة منذ سبعينات القرن الماضي، خاصة على مستوى الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة، والبيئة المحيطة بالعمارات السكنية من حدائق ومرافق عامة.