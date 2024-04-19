إيران تقلل من شأن الهجمات الإسرائيلية المبلغ عنها

أخبار ليبيا 24

ترددت أصداء انفجارات في مدينة أصفهان، اليوم الجمعة، فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن إيران قللت من شأن الحادث وأشارت إلى أنها لا تخطط للانتقام، وهو رد بدا أنه يهدف إلى تجنب حرب على مستوى المنطقة.

ويبدو أن النطاق المحدود للهجوم والرد الإيراني الصامت يشيران إلى جهد ناجح من قبل الدبلوماسيين الذين يعملون على مدار الساعة لتجنب حرب شاملة منذ الهجوم بطائرة بدون طيار وصاروخ على إسرائيل يوم السبت الماضي.

ووصفت وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون عددا صغيرا من الانفجارات قالوا إنها ناجمة عن ضرب الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة فوق مدينة أصفهان.

ومن الجدير بالذكر أنهم أشاروا إلى الحادث على أنه هجوم من قبل “متسللين”، وليس من قبل إسرائيل، ما يتجنب الحاجة إلى الانتقام.

لا خطط لـ إيران للرد

وقال مسؤول إيراني كبير -بحسب رويترز- إنه لا توجد خطط للرد على إسرائيل بسبب الحادث.

وقال المسؤول: “لم يتم التأكد من المصدر الأجنبي للحادث.. ولم نتلق أي هجوم خارجي، والنقاش يميل أكثر نحو التسلل منه إلى الهجوم”.

ولم تذكر إسرائيل شيئا عن الحادث. وقالت منذ أيام إنها تخطط للانتقام من طهران بسبب ضربات يوم السبت، وهي أول هجوم مباشر على إسرائيل من قبل طهران منذ عقود من حرب الظل التي يشنها وكلاء والتي تصاعدت في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال ستة أشهر من المعركة في غزة.

وكان الخصمان يتجهان نحو مواجهة مباشرة منذ الغارة الجوية الإسرائيلية المفترضة في الأول من أبريل والتي دمرت مبنى في مجمع السفارة في دمشق وقتلت العديد من الضباط الإيرانيين بما في ذلك جنرال كبير.

وكان رد طهران، بهجوم مباشر على إسرائيل، غير مسبوق، لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى وتسبب في أضرار طفيفة فقط لأن إسرائيل وحلفائها أسقطوا مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار.