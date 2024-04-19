أنباء عن هجوم إسرائيلي محدود على إيران

أخبار ليبيا 24

قالت مصادر إعلامية إن إسرائيل شنت هجوما على الأراضي الإيرانية، اليوم الجمعة، في أحدث هجوم متبادل بينهما، يهدد بجر المنطقة إلى مزيد من الصراع.

وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات لكن مسؤولا عسكريا قال وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) إن الانفجارات نجمت عن أنظمة دفاع جوي.

وصرح القائد رفيع المستوى في الجيش الإيراني العميد ميهن دوست بأن صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه، ولم تسجل أي خسائر واضرار.

وعند حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم ، فُعلت الدفاعات الجوية لقاعدة “شكاري 8” الجوية في الجيش الإيراني بأصفهان لاعتراض جسم مشبوه وقد سمع صوت قوي من الجهة الشمالية الشرقية لأصفهان.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن ثلاث طائرات مسيرة أسقطت فوق مدينة أصفهان بوسط البلاد.

رد إيران

والتزمت القيادة الإسرائيلية والجيش الصمت في وقت مبكر من اليوم الجمعة. وقال مسؤول إيراني كبير وفقا لرويترز إن طهران ليس لديها خطة للرد على الفور، في حين كان رد فعل وسائل الإعلام الرسمية على الهجوم ضعيفا في البداية.

وتلقت الولايات المتحدة إخطارا قبل الهجوم الإسرائيلي، الذي جاء بعد أيام من شن طهران ضربة غير مسبوقة.

وكانت واشنطن وقوى عالمية أخرى ضغطت على إسرائيل لعدم الرد، أو لضمان أي رد انتقامي آخر، لمنع اندلاع حريق أوسع نطاقا بعد تصاعد العنف الأخير بسبب الغارة الجوية على مجمع السفارة في دمشق في أبريل.

وجاءت تلك الضربة على خلفية دعم طهران لحركة حماس الفلسطينية المسلحة، التي أدى هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر إلى غزو إسرائيل لغزة. وشكك المسؤول الإيراني الكبير فيما إذا كانت إسرائيل مسؤولة عن ذلك.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “لم يتم التأكد من المصدر الأجنبي للحادث.. ولم نتلق أي هجوم خارجي، والنقاش يميل أكثر نحو التسلل وليس الهجوم”.