أبل تسحب “واتس آب” و”ثريدز” من متجر التطبيقات الصيني بعد طلب بكين

أخبار ليبيا 24

قالت شركة أبل، اليوم الجمعة، إنها أزالت تطبيقي شركة “ميتا” “واتس آب” و”ثريدز” من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، بعد أن أمرتها الحكومة الصينية بذلك، على خلفية مخاوف الأمن القومي.

وأزيل كذلك تطبيقي “تيلغرام” و”سيجنال” وهما تطبيقان أجنبيان آخران للمراسلة من المتجر، اليوم الجمعة، وفقًا لشركتي تتبع التطبيقات “جيامي” و”آب ماجيك”.

تشير إزالة التطبيقات الأربعة إلى تزايد التعصب من جانب الحكومة المركزية الصينية تجاه بعض خدمات المراسلة الأجنبية عبر الإنترنت على الأقل، والتي تقع خارج سيطرتها. كما أنه يشير إلى مساحة أقل لشركة أبل في الصين.

ومع ذلك، ظلت تطبيقات “ميتا” الأخرى، بما في ذلك “فيسبوك” و”إنستغرام” و”ماسنجر” متاحة للتنزيل، وفقًا لرويترز اليوم الجمعة.

كما تتوفر أيضًا العديد من التطبيقات الشائعة الأخرى التي طورتها الشركات الغربية بما في ذلك “يوتيوب” و”إكس”.

ولم يتضح على الفور كيف تسبب تطبيقي “واتس آب” و”ثريدز” في إثارة مخاوف أمنية للسلطات الصينية.

بيان أبل

وقالت شركة أبل، في بيان، عبر البريد الإلكتروني: “أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بإزالة هذه التطبيقات من واجهة متجر الصين بناءً على مخاوف تتعلق بالأمن القومي”.

وجاء في البيان: “نحن ملزمون باتباع قوانين البلدان التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف”. ولا يتم استخدام أي من التطبيقات الأربعة على نطاق واسع في الصين، إذ تعد “وي شات” هي الخدمة المهيمنة إلى حد بعيد.

وعادة ما يتم حظر هذه التطبيقات والعديد من التطبيقات الأجنبية على الشبكات الصينية بواسطة “جدار الحماية العظيم” -نظام الرقابة السيبراني الشامل في البلاد – ولا يمكن استخدامها إلا مع شبكة خاصة افتراضية أو أدوات وكيل أخرى.

وتظل التطبيقات الأربعة متاحة في هونغ كونغ وماكاو، المنطقتين الإداريتين الخاصتين في الصين.