“ميتا” تطلق نموذج “لاما 3” للذكاء الاصطناعي

أخبار ليبيا 24

أطلقت شركة “ميتا” علامة تبويب جديدة، اليوم الخميس، إصدارات مبكرة من أحدث نموذج لغوي كبير لها “لاما3” ومولد صور يقوم بتحديث الصور في الوقت الفعلي في أثناء قيام المستخدمين بكتابة المطالبات، بينما يتسابق للحاق بركب الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائدة في السوق “أوبن آل”.

وسيتم دمج النماذج في مساعدها الافتراضي ” ميتا آل”، والذي تروج له الشركة باعتباره الأكثر تطورًا من بين نظيراتها المجانية الاستخدام، مستشهدة بمقارنات الأداء في موضوعات مثل التفكير والبرمجة والكتابة الإبداعية مقابل العروض المقدمة من المنافسين.

وسيجري منح مساعد “ميتا آل” المحدث فواتير أكثر وضوحًا ضمن تطبيقات ميتا “فيس بوك وانستغرام وواتس آب وماسنجر”، بالإضافة إلى موقع ويب مستقل جديد يضعه في وضع يسمح له بالتنافس بشكل مباشر أكثر مع (MSFT.O) المدعوم من مايكروسفت.

ميتا تتحدى

وتسعى الشركة جاهدة لدفع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى مليارات المستخدمين لتحدي مكانة “أوبن آل” الرائدة في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك إصلاح شامل مكلف للبنية التحتية للحوسبة وتوحيد فرق البحث والمنتجات المتميزة سابقًا.

وأطلقت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة نماذج “لاما” الخاصة بها بشكل علني ليستخدمها المطورون الذين يقومون ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي كجزء من جهود اللحاق بالركب.

ويمكن للخيار المجاني القوي أن يحبط خطط المنافسين لكسب إيرادات من التكنولوجيا الخاصة بهم. وقد أثارت هذه الاستراتيجية مخاوف تتعلق بالسلامة لدى النقاد الذين يشعرون بالقلق إزاء ما قد تستخدم الجهات الفاعلة عديمة الضمير النموذج لبنائه.