كاسبر سكاي: “ريد لاين” الخبيث يخترق نصف الأجهزة في 2023

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة كاسبر سكاي أن نحو 55% من الأجهزة المُستهدفة بهجمات سرقة كلمات المرور قد أُصيبت ببرمجية (ريد لاين) الخبيثة في عام 2023.

وأضافت شركة كاسبر سكاي في تقرير لها طالعته “أخبار ليبيا 24” أن برمجية ريد لاين، برمجية خبيثة مهيمنة في سرقة البيانات على مدار السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من إزدهار سوق تطوير البرمجيات الخبيثة وظهور برمجيات سرقة جديدة مثل برمجية (Lumma).

ويستخدم القراصنة السيبرانيون برمجيات سرقة المعلومات لاختراق الأجهزة، والحصول على بيانات تسجيل الدخول بطريقة غير مشروعة، ومن ثم يتجهون لبيعها في الأسواق الخفية، مما يشكل تهديدات أمنية كبيرة للأنظمة الشخصية وأنظمة الشركات.

وقد اُستخدمت برمجية “ريد لاين” في أكثر من 51% من إصابات سرقة المعلومات في المدة الممتدة من 2020 إلى 2023، وذلك وفقًا للمعلومات المُستمدة من ملفات السجل المتداولة والموزعة بحرية عبر الإنترنت المظلم. في حين تضمنت مجموعات البرمجيات الخبيثة البارزة الأخرى كل من برمجية (Vidar) بنسبة بلغت 17%، وبرمجية (Raccoon) بنسبة بلغت 12%.

ويوصي خبراء كاسبر سكاي للحماية من البرمجيات الخبيثة السارقة لبيانات تسجيل الدخول، باستخدام حل أمني شامل لجميع أجهزة الأفراد، للمساعدة في منع الإصابات والتنبيه إلى المخاطر مثل المواقع المشبوهة، أو رسائل التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، التي عادة ما تكون مدخلًا للإصابة