في اليوم العالمي للتراث.. السفارة الأمريكية تثمن العمل المحلي للحفاظ على الموروث الليبي

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في اليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، ثمنّت السفارة الأمريكية في ليبيا العمل الكبير الذي أشرف عليه الشركاء المحليين في ليبيا، للمشاريع التي أطلقتها السفارة لحفظ التراث الثقافي المحلي.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك ” من بين المبادرات الحديثة التي نفخر بدعمها، متحف غات الذي تم تطويره بالشراكة مع اتحاد نساء غات لعرض الحرف التقليدية والقطع الأثرية المحلية، ومشروع توكرا ايضا، الذي يعد جهدا مشتركا مع الشركاء المحليين؛ إذ يهدف إلى حماية المواقع التراثية من تأثيرات التغير المناخي”.

وهذه المبادرات تم تنفيذها من خلال صندوق السفراء لحفظ التراث الثقافي (AFCP) والاتفاقية الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا تهدف إلى حماية التراث الثقافي في ليبيا.

تسجيل 51 موقعا في الإيسيسكو

وتعمل ليبيا عبر وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على تسجيل 51 موقعا للتراث الثقافي الليبي على قائمة التراث الإسلامي بمنظمة “الإيسيسكو”.

أوضحت مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أن الملفات المقدمة الخاصة بـ51 موقعا من جميع أنحاء البلاد، واختيرت عبر لجنة معنية بإعداد القائمة الوطنية للتراث الليبي تضم اختصاصين وخبراء في هذا المجال من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

في حين تعمل وزارة السياحة أيضا على ترشيح مواقع سياحية لغرض تسجيلها والتعريف بها لدى المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، حسب تصريحات صحفية لـ حنان الحاسي وزيرة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.