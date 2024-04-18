فريق طبي أمريكي يشرع في إجراء العمليات للأطفال حديثي الولادة بمركز زليتن الطبي

أخبار ليبيا 24

قالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الخميس، إن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، أعلن الفريق الطبي الأمريكي التابع لجمعية “نوفاك” الأمريكية في مركز زليتن الطبي، عن تنظيم ورشة عمل حول إجراء العمليات الجراحية للأطفال وحديثي الولادة، وذلك بإجراء أول عملية لطفل يعاني من فتحة في جدار البطينين.

وأوضح الجهاز، أن الفريق الطبي الأمريكي يستهدف من خلال ورشة العمل التي ستستمر حتى نهاية أبريل الجاري، إجراء 40 عملية جراحية، بمعدل 3 عمليات يوميًا، بحضور أطباء ليبيين لتدريبهم على هذه العمليات الدقيقة.

ويأتي هذا ضمن خطة عودة الحياة لتوطين العلاج، بهدف توفير الرعاية الصحية للمرضى في الداخل، وتقليل الحاجة إلى العلاج في خارج البلاد.

فحوصات طبية لمرضى ضمور العضلات

وفي سياق متصل قال الجهاز، إن مركز مصراتة الطبي شرع في إجراء الفحوصات الطبية لمرضى ضمور العضلات، وذلك للكشف عن الحالات المصابة بتشوهات واعوجاج في العمود الفقري لغرض تجهيزها تمهيداً لإجراء العمليات الجراحية وفق حالتهم الصحية.

يذكر أن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية مستمر في دعم مثل هذه العمليات التي سوف تجرى للمرة الثالثة في مبنى العيادات الخارجية بالمركز.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الطبي الزائر من دولة إيطاليا وبالتعاون مع كوادر وطنية بالمركز بإجراء العمليات الجراحية للحالات المفلترة، وذلك ضمن إطار العمل على تنفيذ مشروع توطين العلاج بالداخل بدعم من حكومة الوحدة الوطنية وتحت متابعة مكتب النائب العام.