غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

أخبار ليبيا 24

شنت إسرائيل غارات عنيفة على جنوب لبنان، حيث شهدت الساعات الماضية مستوى أعلى من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في ظل الترقب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط لسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على ضربة إيران.

وأسفرت غارة على بلدة كفركلا في القطاع الشرقي عن مقتل عنصرين من حزب الله ليل الأربعاء.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على كفركلا والخيام، ترافقت مع قصف مدفعي عنيف استخدمت فيه أيضا القنابل الفوسفورية.

وأعلن حزب الله عن استهداف “تحرك” للجنود الإسرائيليين بالصواريخ في موقع المالكية بالجليل الأعلى.

هجوم مركب

والأربعاء، نشر حزب الله اللبناني ما قال إنه فيديو لعلمية “الهجوم المركب” بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة عرب العرامشة، شمالي إسرائيل.

وأظهر الفيديو تفاصيل العملية الهجومية، من بداية تحليق الصاروخ والمسيرة باتجاه الموقع العسكري الإسرائيلي، وحتى لحظة استهدافه.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق عن تنفيذ العملية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، ‏في ما يسمى “المركز الجماهيري”، وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

من ناحيته، قال موقع “واللا” الإسرائيلي إن “القصف على عرب العرامشة أصاب مبنى إصابة مباشرة إضافة إلى سيارة”.

من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الإصابات في هجوم “عرب العرامشة” ارتفع إلى 18 إصابة، بينهم واحد في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.

ويأتي التصعيد بعد توتر شهدته المنطقة في نهاية الأسبوع، مع إطلاق إيران عشرات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر تشنّه إيران ضد إسرائيل، رداً على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل.