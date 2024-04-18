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عقب استقالة باتيلي.. نورلاند: واشنطن ستواصل العمل مع البعثة الأممية في ليبيا

18 أبريل، 2024 11:00 ص
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أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن بلاده ستواصل العمل مع بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والليبيين في جميع أنحاء البلاد لتحقيق الانتخابات.

وأوضح نورلاند عبر منصة السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع (إكس) إنّه التقى في نيويورك مع المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي وشكره على التزامه تجاه الشعب الليبي.

وقال، إن باتيلي سعى بثبات لتحقيق هدف ردم الانقسامات وتحديد خارطة طريق موثوقة للانتخابات الوطنية.

وتابع: “”نحن نؤمن بشدة أن الشعب الليبي يستحق اختيار قادته، وأن الانتخابات الوطنية الناجحة ضرورية لتحقيق الاستقرار والازدهار المستدامين”.

استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي

والثلاثاء، أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي عن استقالته من البعثة بشكل مفاجئ في مؤتمر صحفي وقال: “ليبيا على وشك فقدان سيادتها، وقناعتي أنه طالما أن القادة الليبيين متفرقين في صفوفهم فلا يمكن التوصل لحل”.

وكشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي قدّم استقالته وإن أنطونيو غوتيريش قبلها “على مضض”.

وقالت، إن باتيلي (77 عاما) قدّم استقالته يوم الاثنين 15 أبريل 2024، مشيرة إلى أن الأخير أكّد لها ذلك.

وقال “جون أفريك” إن باتيلي، الذي تم تعيينه رسميا في سبتمبر 2022، أكّد لها تقديم استقالته غوتيريش في 15 أبريل، وأن الأخير قبلها الأخير على مضض.

18 أبريل، 2024 11:00 ص
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