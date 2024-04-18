عام 2040 بريطانيا خالية من التدخين … قرار لحظر السجائر تدريجياً

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تغلبت خطة الحكومة البريطانية لحظر التدخين التاريخي الذي يهدف إلى منع الشباب من التدخين على الإطلاق، على أول عقبة أمام البرلمان يوم الثلاثاء على الرغم من المعارضة الشديدة من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ومن شأن مشروع القانون، وهو سياسة رئيسية أعلنها سوناك العام الماضي، أن يجعل بيع منتجات التبغ لأي شخص ولد بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2009 أمراً غير قانوني. وإذا تم إقراره، فإن مشروع القانون سيمنح بريطانيا بعضاً من أشد الإجراءات لمكافحة التدخين في العالم. وتقول السلطات إنها ستنشئ “أول جيل خالٍ من التدخين في بريطانيا الحديثة”.

بموجب قانون التبغ والأبخرة، لن يتم بيع التبغ بشكل قانوني للأطفال الذين يبلغون 15 عامًا أو أقل هذا العام. بمجرد تنفيذه – يهدف المسؤولون إلى عام 2027 – سيتم رفع السن القانوني للبيع الذي يمكن للناس في إنجلترا شراء السجائر فيه لمدة عام واحد، كل عام حتى يصبح غير قانوني في نهاية المطاف لجميع السكان.

يتضمن مشروع القانون أيضًا إجراءات للقضاء على تدخين الشباب، مثل حظر بيع السجائر الإلكترونية الرخيصة التي تستخدم لمرة واحدة وتقييد نكهاتها لمنع الأطفال من الإدمان على النيكوتين.

من غير القانوني حاليًا لأي شخص بيع السجائر أو منتجات التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

صوت المشرعون بأغلبية 383 صوتًا مقابل 67 لمنح مشروع القانون قراءة ثانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد فترة ما بعد الظهر من النقاش. على الرغم من أن مشروع القانون قد حظي بإشادة واسعة النطاق من قبل خبراء الصحة وحصل على دعم حزب العمال المعارض، إلا أن سوناك واجه تمردًا من الأعضاء الأكثر تحررًا في حزبه، الذين انتقدوا المقترحات ووصفوها بأنها “غير محافظة”.

وقد مُنح المشرعون المحافظون حق التصويت الحر، مما يعني أن بإمكانهم التصويت وفقًا لضميرهم الشخصي بدلاً من اتباع الخط الرسمي للحزب.

وقال المعارضون، مثل مجموعة الضغط المعنية بحقوق المدخنين “فورست”، إن هذه الخطوة تخاطر بخلق سوق سوداء وسوف “تعامل الأجيال القادمة من البالغين مثل الأطفال”. وقالت أصوات بارزة داخل حزب المحافظين، بما في ذلك اثنان من أسلاف سوناك، بوريس جونسون وليز تروس، إن الخطط تتعارض مع القيم المحافظة من خلال الحد من الحريات الشخصية للناس.

وقالت تروس للبرلمان خلال مناقشة يوم الثلاثاء إن مشروع القانون كان “تشريعًا يشير إلى الفضيلة حول حماية البالغين من أنفسهم في المستقبل”.

كما عارض أعضاء بارزون آخرون في حزب المحافظين، بما في ذلك وزير الأعمال كيمي بادينوش، وهو وزير في الحكومة، مشروع القانون.

ويُعتقد أن الخطط مستوحاة من سياسات مماثلة اقترحتها نيوزيلندا في عهد رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن، لكن الحكومة الائتلافية الجديدة في البلاد ألغت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الحكومة إن التدخين لن يتم تجريمه، والتغييرات المرحلية تعني أن أي شخص يمكنه شراء السجائر بشكل قانوني الآن لن يُمنع من القيام بذلك في المستقبل.

انخفض عدد الأشخاص الذين يدخنون في المملكة المتحدة بمقدار الثلثين منذ السبعينيات، لكن حوالي 6.4 مليون شخص في البلاد – أو حوالي 13% من السكان – لا يزالون يدخنون، وفقًا للأرقام الرسمية.

وتقول السلطات إن التدخين يسبب نحو 80 ألف حالة وفاة سنويا في المملكة المتحدة، ويظل السبب الأول للوفاة والإعاقة وسوء الصحة الذي يمكن الوقاية منه.