زهيو: استقالة باتيلي محاولة منه للهروب من مسؤولياته

أخبار ليبيا 24

قال أسعد زهيو، المرشح الرئاسي، إن استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي محاولة منه لإبراء ذمته من أي مسؤولية عن استمرار الانسداد السياسي الراهن في ليبيا.

وأوضح زهيو في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المبعوث الأممي اكتفى بالحديث عن لجنة رفيعة المستوى، ولم يظهر أي شيء عن ملامحها، سوا عقد لقاءات مع القادة الرئيسيين أو الخمسة الكبار بالساحة، إلى جانب لقاءات محدودة مع بعض الأحزاب وقادة ونشطاء المجتمع المدني.

وقدم باتيلي استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بسبب ما وصفه بتعنت الأطراف الرئيسية في ليبيا وعدم رغبتهم في التوصل لحل للأزمة الراهنة، وفي خلال كلمته أمام جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي.

وأشار باتيلي إلى أن البعثة الأممية لن تتمكن من النجاح في ليبيا بسبب ما وصفه بـ “أنانية” القادة الليبيين وتفضيل مصلحتهم الشخصية على مصلحة ليبيا.

وأضاف باتيلي أنه أمر محزن للغاية لأن معظم الشعب الليبي يريد اليوم الخروج من هذه الفوضى، لافتا إلى أنه لا يوجد مجال لحل سياسي، مشيرا إلى تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المقرر عقده في 28 أبريل.