خبير: حالة الطرد بمواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان “خطأ تحكيمي”

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تحولت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان؛ بعد القرار المثير للجدل من الحكم الروماني كوفاكس في الدقيقة

30 عندما استقبل باركولا كرة طويلة وحاول أراوخو إيقافه، ما أدى إلى اصطدام ساعده قليلا برقبة ووجه مهاجم باريس سان جيرمان.

ولم يتردد الحكم إستفان كوفاكس وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة لمدافع برشلونة. ومع ذلك، اعتبر حكم صحيفة “آس” وإذاعة “كادينا سير”، إدواردو إيتورالدي جونزاليس، أن تصرف مدافع برشلونة لم يكن حتى خطأ في الأساس.

لكن إيتورالدي جونزاليس يفهم معايير الحكم الروماني إذا اعتبر أنها خطأ. وفي هذه الحالة، فإنه يبرر طرد أراوخو.

وقال إيتورالدي: “إنه موقف يضع فيه أراوخو يده على كتف المهاجم الباريسي في أثناء النزاع بينهما على الكرة، باركولا ترك نفسه يسقط. بالنسبة لي، ليس هناك خطأ. نعم حقا. إذا رأى الحكم خطأ وأطلق صافرته، فإن البطاقة الحمراء لا يرقى إليها الشك”.

ويرى إيتورالدي أن الحكم الروماني كان على حق تمامًا عندما احتسب ركلة جزاء بسبب تدخل كانسيلو على ديمبيلي. وطلب جوندوجان ركلة جزاء محتملة من فيتينيا في منطقة باريس سان جيرمان، لكن إيتورالدي لم ير أي شيء يستحق العقاب في تصرفات لاعب خط الوسط البرتغالي.

جدير بالذكر أن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، لم يكن راضيا عن قرارات الحكم إشتفان كوفاتش، الذي أدار مباراة الفريق الكتالوني مع منافسه باريس سان جيرمان، الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وكان تشافي اعترض على قرار طرد لاعبه، رونالد أراوخو، عند الدقيقة 29، بعد تدخله بدون كرة على لاعب المنافس.

كما اعترض تشافي هيرنانديز على إحدى القرارات التحكيمية في الدقيقة 56، إذ أظهرت لقطات مصورة وهو ينتابه الغضب، قبل أن يركل لوحة إعلانية كانت بجانبه، ليتلقى بطاقة حمراء على إثر ذلك.

وعقب خسارة الفريق الكتالوني من نظيره النادي الباريسي بأربعة أهداف لواحد، وبلوغ الأخير الدور نصف النهائي في مسابقة تشامبيونزليغ بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/6، شوهد تشافي وهو يتجادل مع الحكم إشتفان كوفاتش في المستطيل الأخضر.

كما قال مدرب نادي برشلونة في تصريحات نقلها موقع “يورو سبورت”: “كان إظهار البطاقة الحمراء ضد أراوخو في تلك المباراة أمرا مبالغا فيه، عندما لعبنا 11 ضد 11، أعتقد أننا كنا في وضع دفاعي رائع، ليس من الجيد أن تلعب كرة القدم بـ10 لاعبين فقط”.