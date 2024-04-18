حرارة قاتلة في غرب أفريقيا.. ومنظمة الأرصاد الجوية توصي بوضع تدابير لمواجهتها

أخبار ليبيا 24

على سرير بمستشفى في النيجر، تصارع امرأة تسعينية، من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب تعرضها لموجة حر قوية شهدتها البلاد.

والمرأة البالغة من العمر 96 عاما هي واحدة من آلاف الضحايا المحتملين لأسوأ موجة حر في غرب أفريقيا، والتي ذكر تقرير اليوم الخميس أنها مرتبطة بتغير المناخ الناجم عن الوقود الأحفوري في غرب أفريقيا.

وفي أواخر مارس وأوائل أبريل، شهدت العديد من بلدان غرب أفريقيا حرارة شديدة تجاوزت 40 درجة مئوية. وارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في مالي وبوركينا فاسو لدرجة أنها تعادل حدثًا يحدث مرة واحدة كل 200 عام، وفقًا لتقرير عن منطقة الساحل صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ضحايا موجة الحر في غرب أفريقيا

شدة موجة الحر دفعت فريق علماء المناخ في المنظمة إلى إجراء تحليل سريع، والذي خلص إلى أن درجات الحرارة لم يكن من الممكن الوصول إليها لو لم تقم الصناعة بتدفئة الكوكب عن طريق حرق الوقود الأحفوري وغيرها من الأنشطة.

وعلى الرغم من نقص البيانات، تقدر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك مئات أو ربما آلاف الوفيات المرتبطة بالحرارة، وحذرت من أن مثل هذه الحرارة الشديدة ستصبح أكثر شيوعًا دون بذل جهود عالمية أكبر للحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ونظرًا للتهديد المتزايد، توصي المنظمة الدول بصياغة خطط عمل خاصة بالحرارة من شأنها تحذير المواطنين عندما تكون درجات الحرارة القصوى وشيكة وتقدم إرشادات حول كيفية منع ارتفاع درجة الحرارة.

وأعلن مستشفى غابرييل توري في عاصمة مالي المجاورة عن 102 حالة وفاة، من المحتمل أن تكون مرتبطة بالحرارة، في الأيام الأربعة الأولى من أبريل. وهذا بالمقارنة مع 130 حالة وفاة سجلتها إجمالاً طوال شهر أبريل من العام الماضي.