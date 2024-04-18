جاكوسو: إجراء الانتخابات في ليبيا بدون مصالحة سيكون مصدرا للعنف

أخبار ليبيا 24

أكد وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، ضرورة تنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا قبل الانتخابات، مشددا على أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون مصالحة مسبقة.

وأوضح جاكوسو، في تصريحات صحفية ردا على إعلان المبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، تأجيل مؤتمر سرت بسبب خلافات القادة في ليبيا، أن المؤتمر ضروري بالنسبة للاتحاد الأفريقي، لتعزيز عملية المصالحة، وإلا فإن الانتخابات المقبلة قد تكون مصدرًا جديدًا للعنف.

وأضاف جاكوسو في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الانتخابات كثيرًا ما تولّد أعمال عنف في أفريقيا، خاصة في بلد ممزق مثل ليبيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي فهم ذلك منذ البداية، وجعله محور اهتمامه الرئيس.

وشدد جاكوسو على أن قضية المصالحة هذه لا تزال مطروحة على الطاولة، لافتا إلى أن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا، برئاسة الكونغو برازافيل، مضطرة إلى إبطاء وتيرة عملها في انتظار قيام الأمم المتحدة بتعيين ممثل آخر في ليبيا.

وأشار جاكوسو إلى مواصلة العمل في هذا السياق ليس لإقناع الليبيين فحسب، بل أيضًا الدول والقوى المجاورة التي تمارس، بطريقة أو بأخرى، نفوذها على الساحة الليبية.

وكان أعلن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد أعلن قبل تقديم استقالته يوم الثلاثاء الماضي في مجلس الأمن الدولي، تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقررًا عقده في الـ28 من أبريل الجاري في مدينة سرت.