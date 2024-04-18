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ثراء الموروث الثقافي الليبي في بلدية الجفرة

غنى الموروث الثقافي لمدينة هون

18 أبريل، 2024 10:37 م
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أخبار ليبيا 24

على اعتبار أن اليوم هو اليوم العالمي للتراث والذي يصادف 18 أبريل من كل عام، يمتاز الموروث الثقافي والفني في ليبيا بتنوعه وأصالته، إذ يستمد التراث الليبي قيمته من كافة المكونات العرقية من تبو وطوارق و أمازيغ وعرب.

وفي وسط ليبيا النابض بالحياة، تقع بلدية الجفرة والتي تمتاز مدنها الخمس بتنوع الموروث الثقافي، واحتفاء الأهالي بالكثير من المناسبات الشعبية، التي تعكس قيم السلام والفن والحب بين أبناء الوطن الواحد.

وتتميز مدينة هون أكبر مدن البلدية بغنى الموروث الشعبي، إذ تحتفل المدينة سنوياً بتغير فصول السنة وتقيم في كل فصل احتفال شعبي له طقوسه الخاصة.

احتفال شعبي بفصول السنة

يحتفل الأهالي بقدوم فصل الخريف وهو يعد أهم المواسم في المنطقة عامة، إذ يعتدل فيه الجو، لذا يُقام مهرجان الخريف السياحي الدولي، وهو كرنفال يحتفي بالفنون والموسيقى والشعر، وكافة العادات والتقاليد الليبية، وتستقبل المدينة مشاركات كل المدن الليبية بتراثها لعرضه في المهرجان سنوياً.

أما فصل الشتاء، يحتفل الأهالي بقدومه بطبخ أكله “العصيدة” باختلاف أنواعها، وهو يعتبر أقل الفصول احتفاءً نظرأً لقسوة الجو في الصحراء الليبية.

ولفصل الربيع نكهة خاصة، إذ تتزين الفتيات بإرتداء الزي التقليدي وتعد الأمهات “كعك الربيع” الذي تشتهر به المنطقة عامة، وتقام احتفالية سنوية، تغني فيها الفتيات الأغاني الشعبية الخاصة بالربيع.

ويتبادل الجيران والأهل اطباقهم التي اعدوها احتفالا بقدوم الفصل.

للصيف طقوس خاصة إذ تتنوع به الأكلات المعدة مما يجني المزارعين، وعادة تطبخ الأمهات اكلات مما تنتج الأرض في الصيف، وتجتمع العائلة الكبيرة لتناول الأصناف التي تختص بها المدينة.

كل هذه العادات والتقاليد التي تُثري الموروث الثقافي الليبي هي عرضة للسرقة إذا لم يتم توثيقها رسمياً من قبل أجهزة الدولة واعتبارها من التراث العالمي لليبيا.

 

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18 أبريل، 2024 10:37 م
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