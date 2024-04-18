بن شرادة: الأمم المتحدة والمعرقلين اتفقوا على إطالة الأزمة في ليبيا

قال سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، إن استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، تصب في مصلحة الأطراف الساعية لإطالة الأزمة.

ورجح بن شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن يكون هناك اتفاق بين القائمين على منظمة الأمم المتحدة والمعرقلين في ليبيا على إطالة الأزمة، مشيرا إلى أن المعرقلين رغم قلتهم في ليبيا، إلا أنهم يتمتعون بنفوذ واسع سواء عن طريق السلاح أو العمالة مع الدول الأجنبية.

وأوضح بن شرادة أن تعاقب المبعوثين الأممين على ليبيا، يؤكد فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن وجود باتيلي في ليبيا لمدة تُقارب السنتين وجلوسه مع الأطراف الليبية من هنا وهناك ثم تغييره بعد ذلك يدل على إدارة وإطالة الأزمة.

وأضاف بن شرادة أن المبعوث الجديد سوف يعود إلى المربع الأول ما يعني ابتعاد صندوق الانتخابات الذي كان ينتظره الليبيون، مشيرا إلى أن نائب المبعوث الأممي الأمريكية، ستيفاني خوري ربما يتم تكليفها بتسيير البعثة وستجلس مع الأطراف الليبية لتبدأ مجددًا من الصفر.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قد أكد حلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أن التنافس الإقليمي والدولي بليبيا يجعل حل الأزمة صعب المنال، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي والموارد الاقتصادية للبلاد جعلها “ملعبا للتنافس الإقليمي والدولي.

وحثّ باتيلي الأطراف الليبية على تسوية الأزمة سلميًا وعدم التصعيد، مشددا على أن ليبيا بحاجة لتوحيد المبادرات لحل الأزمة وإنهاء معاناة سكانها، مشيرا إلى أهمية المصالحة الوطنية لضمان نجاح العملية السياسية.