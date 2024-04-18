بعد انقطاعها بسبب سوء الأحوال الجوية.. الجيش الأزرق يتمكن من إعادة الكهرباء إلى مناطق درنة

أخبار ليبيا 24

تمكنت فرق الصيانة “الجيش الأزرق” التابعة للشركة العامة للكهرباء من إعادة التيار إلى مناطق في مدينة درنة، بعد انقطاع جراء التقلبات الجوية والرياح العاتية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الخميس، إن موجة الطقس السيئ تسببت في أعطال بشبكة الخطوط الهوائية في تلك المناطق، حيث سارعت فرق الصيانة بإدارة توزيع درنة في إصلاح الأعطال منذ صباح أمس الأربعاء.

العمل حتى ساعات متأخرة من ليل

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة التابعة لها تمكنت من إعادة الخدمة بعد ساعات من العمل الشاق في ظروف جوية صعبة.

وواصلت فرق الصيانة عملها حتى ساعات متأخرة من ليل أمس من أجل صيانة الأعطال المتبقية، وإعادة الكهرباء إلى منطقتي كرسة والظهر الأحمر.

التحذير من رياح نشطة السرعة

وأمس الأربعاء، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة السرعة على مناطق الشمال الشرقي قد تصل سرعتها إلى (60)كيلومتر/ساعة، مع تكاثر السحب من حين لآخر و احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

بينما كان الطقس معتدلا على باقي مناطق البلاد حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال ما بين (20-26)مْ، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين(28-34)مْ، وتنخفض من يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي، ومن يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.