بعد انتهاء العطلة.. كيف تضبط ساعتك البيولوجية؟

يواجه معظمنا صعوبة في إعادة ضبط الساعة البيولوجية على مواعيد النوم مرة أخرى، بعد انتهاء العطلات والعودة مرة أخرى للعمل، حيث تحتاج الساعة البيولوجية إلى فترة تتراوح من أيام قليلة وحتى أسبوعين لإعاة ضبطها، بعد أن يطرأ تغيير عليها.

ويحتاج ضبط الساعة البيولوجية لمتوسط ساعة يوميًا، بحيث يحتاج الشخص الذي اعتاد أن ينام خلال العطلة بحلول الساعة الرابعة أو الخامسة فجرًا، ويسعى لإعادة ضبط الساعة البيولوجية على الثامنة أو التاسعة مساءا، إلى 6 أيام، بحيث يتم إعادة ضبطها تدريجيًا .

ويفسر العديد من الأشخاص محاولة النوم مبكرًا بعد أيام طويلة من السهر على أنه أرق، ولكنه في الحقيقة اضطراب في الساعة البيولوجية، فالإنسان له إيقاع يومي خاص به، وهو الاستيقاظ والنوم في أوقات معينة، ومع حدوث أي تغيير فيه يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية .

وشدد مختصون على أن استخدام الفيتامينات والمهدئات يؤخر من إعادة ضبط الساعة البيولوجية، لأنه يعمل على إجبار الساعة البيولوجية على التغيير مرة واحدة، لافتين إلى أن تأخير الساعة البيولوجية أمر سهل ولكن تقديمها هو الصعب، ولذلك على الإنسان أن يتحلى بالصبر ويفهم ساعته البيولوجية جيدًا .

وهناك وسائل كثيرة يمكن من خلالها المساعدة في عودة الساعة البيولوجية لطبيعتها، ومنها تدريب النفس على النوم مبكرًا بفترة كافية قبل بداية العمل، وليس في اليوم السابق فقط، وسط تحذيرات من خطوة مواصلة اليوم التالي دون نوم، حيث تعادل قيادة السيارة دون نوم القيادة تحت تأثير المخدر.

وشدد المختصون على أن مواصلة اليوم مع الحصول على المنبهات والكافيين سيساهم بشكل أكبر في اضطراب الساعة البيولوجية، مشددين على أنه سيضطر للنوم بمجرد العودة إلى المنزل، وعندما يستيقظ في الليل سيواصل السهر مرة أخرى وبالتالي تستمر المشكلة .