انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، انخفض سعر صرف الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.88 دينار أمس والليرة التركية إلى 0.14 دينار مقابل 0.15 دينار أمس.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.07 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.

تراجع العملات العربية أمام الدينار

أما بالنسبة للعملات العربية، فتراجع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، بينما ارتفع الدرهم المغربي إلى 0.48 دينار مقابل 0.47 دينار أمس.

في حين استقرت أسعار الدرهم الإماراتي والدينار التونسي والدينار الجزائري التي سجلت 1.32 دينار و1.54 دينار و0.36 دينار على الترتيب.

وسجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 استمرار ارتفاعه غير المسبوق إلى 403 دنانير، وارتفعت أسعار الذهب على مستوى العام ارتفاعا كبيرا.

ورأى موقع “أويل برايس” الأمريكي، في تقرير له، أن صعود أسعار الذهب في العالم، جاء بسبب الحروب المستمرة في أوكرانيا وعلى قطاع غزة، والتصعيد المحتمل في مناطق أخرى من العالم، والتي لا تزال تؤثر على أسواق الذهب بشكل ملحوظ.

ورأى الموقع أن ثاني سبب هو الدعم المستمر من البنوك المركزية حول العالم، إذ يدعم الطلب المادي القوي من البنوك المركزية ومستثمري التجزئة في آسيا المعدن الأصفر، والسبب الأخير استخدام الذهب للتحوط ضد التضخم.