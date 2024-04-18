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الواحات تستقبل وفد الحكومة الليبية

العمل على تنمية القطاعات الخدمية

18 أبريل، 2024 10:46 م
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أخبار ليبيا 24

وصل وفد الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد إلى مدن الواحات “جالو و أوجلة وأجخرة”، إذ استقبل أعيان ومشائخ ورؤساء الأجهزة الخدمية الوفد الحكومي.

وفي اجتماعه اليوم الخميس أكد حماد أن الحكومة الليبية بالشراكة مع القيادة العامة للقوات المسلحة أخذت على عاتقها عملية التنمية والإعمار لكافة المشاريع التنموية المتوقفة منذ عقود، إذ ستعمل الحكومة وبإشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار المدن الذي يترأسه المهندس بالقاسم خليفة حفتر على تطوير البنية التحتية للواحات من إصلاح وتعبيد الطرق إلى توافر كافة الخدمات الحكومية مثل الخدمات الصحية بالمستشفيات بكافة البلديات.

الكفرة تستقبل الوفد الحكومي

هذا وقد استقبلت بالأمس الإربعاء، مدينة الكفرة الوفد الحكومي، واطلع حماد وبلقاسم حفتر على المشكلات والاحتياجات من أجل حصرها للشروع في أعمال التنمية والتطوير، كما أصدر تعليمات عاجلة بضرورة الاهتمام بالنُّصب التذكاري لمعركة الهواري بمدينة الكفرة، بعدما تعرض للإهمال على مدار الأعوام الماضية، على الرغم من أهميته البالغة، حسب بيان الحكومة.

واستمع الوفد لاحتياجات البلدية خلال الجولة التفقدية لعدد من المرافق الخدمية بالمدينة، ومن المقرر أن تباشر الشركات المعنية عملها لصيانة الطرق الرئيسية وتعبيد بعض الطرق الاخرى داخل الكفرة. ورافق رئيس الحكومة ومدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار كل من، سعيد امغيب عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة ، وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، وأبوبكر الزوي وكيل وزارة الحكم المحلي وعبدالرحمن عقوب عميد بلدية الكفرة.

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18 أبريل، 2024 10:46 م
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