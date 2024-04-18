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النويري: استقالات المبعوثين الأمميين جعلت التمثيل الدولي مفضوحًا ومتواطئًا

18 أبريل، 2024 2:39 م
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النويري: استقالات المبعوثين الأمميين جعلت التمثيل الدولي مفضوحًا ومتواطئًا
النويري: استقالات المبعوثين الأمميين جعلت التمثيل الدولي مفضوحًا ومتواطئًا

أخبار ليبيا 24

قال فوزي النويري، النائب الأول لـ مجلس النواب، إن استقالات المبعوثين الأمميين تكررت أكثر من مرة، حتى أصبح التمثيل الدولي مفضوحًا أو عاجزًا أو متواطئًا.

وأوضح النويري في بيان له تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أن هذا الأمر يوجب على كل الليبيين بجميع أطيافهم، الإلتفات إلى بلادهم وصنع الحل ذاتيًا ووطنيًا، بعيدًا عن المجتمع الدولي، حتى لا يبكي الجميع على الأطلال بعد فوات الأوان.

النويري: استقالات المبعوثين الأمميين جعلت التمثيل الدولي مفضوحًا ومتواطئًا
النويري: استقالات المبعوثين الأمميين جعلت التمثيل الدولي مفضوحًا ومتواطئًا

النويري: الحاجة أصبحت مُلحة للحلول الوطنية

وأضاف النويري أن الحاجة أصبحت مُلحة للحلول الوطنية، في ظل التعقيد الحاصل، وحدة التدخلات الخارجية، وعدم مصداقية الحلول والمساعدة الدولية في صنع الحل للأزمة الليبية، مشددا على ضرورة تحريك ملف المصالحة الوطنية بشكل أكثر جدية حتى لا يفوت الأوان.

وأشار النويري إلى أن الملف الأمني يحتاج الوقوف عنده، حتى يتحتم الرجوع إلى مؤسسة الدولة الأمنية الاحترافية أكثر من أي وقت مضى، موضحا أن كل فترة يتم هدرها دون اتخاذ خطوات وطنية صادقة ومنصفة لصالح البلاد، مُجردة من كل المصالح الجهوية أو الفئوية أو الشخصية، تُعرضنا لخطر كبير.

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18 أبريل، 2024 2:39 م
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