“الكلاسيكو” آخر فرصة لـ”برشلونة” للمنافسة على لقب كبير هذا الموسم

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تبقى لدى برشلونة فرصة أخيرة للمنافسة بشدة على لقب الدوري الإسباني -اللقب الوحيد الذي يمكنهم الفوز به هذا الموسم- عندما يسافرون إلى العاصمة مدريد يوم الأحد بهدف عرقلة غريمه التقليدي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني.

واستضاف برشلونة باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بعد 13 مباراة دون هزيمة، بما في ذلك ستة انتصارات متتالية، في جميع المسابقات.

ومع ذلك، فقد انقلب سحرهم إلى كارثة مدوية في 90 دقيقة، وتلقوا هزيمة مفجعة 4-1 طرحتهم خارج المنافسة.

وبعد الفوز 3-2 في باريس والتقدم 1-0 بهدف مبكر من رافينيا في مباراة العودة، انهار الفريق الكاتالوني بعد أن لعب بـ 10 لاعبين قبل مرور نصف ساعة مباشرة، وسمح لباريس سان جيرمان بالرد وتأمين النتيجة 6- 4 فوز إجمالي.

وما زاد آلامهم كان على جماهير برشلونة تحمل مشاهدة غريمه اللدود ريال يتقدم في البطولة بفوز مثير بركلات الترجيح على مانشستر سيتي حامل اللقب يوم الأربعاء.

وثأر ريال مدريد بهذا الانتصار لخسارته العام الماضي أمام سيتي بقيادة المدرب السابق لبرشلونة بيب غوارديولا، ليواصل طريقه لتعزيز رقمه القياسي بالفوز بكأس أبطال أوروبا للمرة الـ 15.

ويتصدر ريال الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة متقدما على برشلونة برصيد 70 نقطة وجيرونا المفاجئ (65 نقطة) والفوز يوم الأحد سيمنحهم تقدما بفارق 11 نقطة قبل ست مباريات فقط.

آخر فرصة لـ “برشلونة”

وبدا الفوز بلقب الدوري الإسباني بالفعل وكأنه هدف بعيد المنال بالنسبة للفريق الكاتالوني، لكنهم كانوا يعتمدون على تعزيز الثقة بالنجاح الأوروبي لتحدي منافسيهم.

وعلى النقيض من ذلك، سيكون ريال مدريد جاهزًا ذهنيًا لمعركة أخرى على الرغم من خوضه 120 دقيقة مرهقة أمام السيتي.

وقال أنشيلوتي للصحفيين يوم الأربعاء: “الجميع اعتقد أننا متنا (أمام سيتي) لكن لا نستسلم أبدًا، لأن ريال مدريد لا يموت أبدًا”.

وأضاف: “ليس لدينا أي مشاكل بدنية وأمامنا الوقت حتى يوم الأحد للتعافي.. سننام بهدوء للتعافي وأيضًا للتعامل مع ما فعلناه في مانشستر، لقد كان شيئًا رائعًا”.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد إلى ثلاثة انتصارات متتالية في الكلاسيكو، بما في ذلك الفوز 4-1 على برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في يناير والفوز 2-1 خارج أرضه في الدوري الإسباني في أكتوبر، إذ سجل جود بيلينجهام هدفين.

وساهمت تلك الخسائر القاسية في زيادة الضغط على مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، الذي أعلن في فبراير الماضي، استقالته من منصبه في نهاية موسم صعب.

وقد يساعد فوز برشلونة الفريق الكاتالوني على الصمود لجولتين إضافيتين من موسم الدوري، لكن خسارة أخرى من المحتمل أن تعني آخر الفرص لهذا الموسم.