السلاك: الشارع فقد الثقة في الأجسام السياسية

قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن الشارع الليبي فقد الثقة في قدرة الأجسام السياسية على قيادة البلاد لعملية سياسية وإجراء انتخابات في المدى القريب، نتيجة الانسداد السياسي وعدم توفر الرغبة في المضي قدما.

وأوضح السلاك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تبعات فقدان الشارع الثقة في الأجسام السياسية الحالية والانسداد السياسي، يوحي بأن كافة السيناريوهات مطروحة منها الانفجار الشعبي والعودة لحمل السلاح، مشددا على أن الوضع لن يستمر على ما هو عليه لسنوات مقبلة، في ظل حالة الاحتقان، التي يعيشها الشارع الليبي.

وأضاف السلاك أن ليبيا تعيش حالة من الانسداد السياسي والجمود الدستوري، لافتا إلى أن هذا الوضع يؤكد عدم وجود أي بادرة لإجراء الانتخابات، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أي من الإجراءات التي تحتاج إليها الانتخابات، مشيرا إلى توقف جميع المسارات التي يترتب عليها التفاهمات بشأن الانتخابات.

باتيلي: هناك رغبة عنيدة من الأطراف الليبية في تأجيل الانتخابات

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قد أكد خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أن هناك رفضًا مقصودًا من الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات، لافتا إلى وجود رغبة جدية وعنيدة في تأجيل الانتخابات إلى حد غير معلوم، مؤكدًا أن هذه المواقف جاءت بسبب انقسام على الساحة العالمية، مما يؤدي إلى إطالة الوضع القائم مما يهدد المنطقة والعالم.